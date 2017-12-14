شرطة الرياض تؤكد الإطاحة بالشاب المجاهر بالمعاصي في مقاطع فيديو

تواصل – فريق التحرير:

أكدت شرطة منطقة الرياض، أنه تم ضبط الشاب الذي ظهر في مقاطع فيديو متداولة تتضمن عبارات خارجة عن الأداب العامة والأنظمة المرعية.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، في بيانها اليوم، أنه إشارة الى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب سعودي اشتملت المقاطع على عبارات خارجة عن الأداب العامة والأنظمة المرعية، مما أثار استياء الجميع، وعليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هويته وضبطه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر).

وأضافت أنه جرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم وفقاً لنظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.