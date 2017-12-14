بلدية محايل عسير تكشف نتائج التحقيق في واقعة تسمم عائلة بأحد المطاعم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الاثنين المقبل

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الاثنين المقبل

القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي والانحلال في مقطع فيديو

القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي والانحلال في مقطع فيديو

خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال

خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال

لا ديَّات.. حكم نهائي وقطعي يُبرِّئ «بن لادن» وجميع متهمي «رافعة الحرم»

لا ديَّات.. حكم نهائي وقطعي يُبرِّئ «بن لادن» وجميع متهمي «رافعة الحرم»

بلدية محايل عسير تكشف نتائج التحقيق في واقعة تسمم عائلة بأحد المطاعم

بلدية محايل عسير تكشف نتائج التحقيق في واقعة تسمم عائلة بأحد المطاعم
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت بَلَدِيَّة محافظة محايل عسير نتائج التحليل في واقعة تسمم 4 أشْخَاص من عائلة واحدة، بعد تناول وجبة من أحد المطاعم.

وقَالَتْ البَلَدِيَّة: إنه على خلفية مَا تداولته وسائل الإعلام أخيراً، بِشَأْنِ بلاغ عن حادثة اشتباه تسمم غذائي بأحد المطاعم الشهيرة في محافظة محايل عسير، لأربعة أشْخَاص من عائلة واحدة، شفيت ثلاث حالات منها وتُوفيت الرابعة، قامت بكافة الإِجْرَاءَات النظامية والقانونية وَفْقَ الإِجْرَاءَات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأَوْضَحَ رئيس بَلَدِيَّة محافظة محايل عسير سعيد آل مصمع، أن البَلَدِيَّة خاطبت مدير القطاع الصحي المشرف العام على مُسْتَشْفَى محايل وَذَلِكَ لِعمل التحاليل اللازمة لعدد من العينات المسحوبة من ذات المطعم من قبل اللجنة المشكلة لِهَذَا الغرض.

وأَضَافَ أنه بعد إِجْرَاء التحاليل المخبرية اللازمة من قبل الجهة المختصة، تلقت البَلَدِيَّة الرد المتضمن بسلبية جميع النتائج وعلى ضوئه تم انْعِقَاد اللجنة الرباعية، وَتَمَّ إعداد المحضر المشترك المتضمن عدم إدانة المنشأة الغذائية الموجودة في المكان، مول بمحافظة محايل عسير والمشتبه بها حادثة التسمم الغذائية، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وَتَابَعَ آل مصمع أن بَلَدِيَّة محايل توضح ذلك للرأي العام حتى يكون المواطن والمقيم على اطلاع كامل عن هذا الأَمْر، وتؤكد البَلَدِيَّة حرصها الكامل على صحة الجميع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرياض.. افتتاح مبنى البلدية ومركز خدمة العملاء بحوطة بني تميم (صور)

الرياض.. افتتاح مبنى البلدية ومركز خدمة العملاء بحوطة بني تميم (صور)

تسمم أفراد أسرة جراء «وجبة فاسدة» في «عسير».. والنيابة العامة تحقق

تسمم أفراد أسرة جراء «وجبة فاسدة» في «عسير».. والنيابة العامة تحقق

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

والد الفتاة ضحية التسمم بمحايل عسير: الجاني لن يفلت من العدالة

والد الفتاة ضحية التسمم بمحايل عسير: الجاني لن يفلت من العدالة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين
تقارير وحوارات

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

المزيد
اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد
كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>