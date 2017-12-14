بلدية محايل عسير تكشف نتائج التحقيق في واقعة تسمم عائلة بأحد المطاعم

تواصل – فريق التحرير:

كشفت بَلَدِيَّة محافظة محايل عسير نتائج التحليل في واقعة تسمم 4 أشْخَاص من عائلة واحدة، بعد تناول وجبة من أحد المطاعم.

وقَالَتْ البَلَدِيَّة: إنه على خلفية مَا تداولته وسائل الإعلام أخيراً، بِشَأْنِ بلاغ عن حادثة اشتباه تسمم غذائي بأحد المطاعم الشهيرة في محافظة محايل عسير، لأربعة أشْخَاص من عائلة واحدة، شفيت ثلاث حالات منها وتُوفيت الرابعة، قامت بكافة الإِجْرَاءَات النظامية والقانونية وَفْقَ الإِجْرَاءَات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأَوْضَحَ رئيس بَلَدِيَّة محافظة محايل عسير سعيد آل مصمع، أن البَلَدِيَّة خاطبت مدير القطاع الصحي المشرف العام على مُسْتَشْفَى محايل وَذَلِكَ لِعمل التحاليل اللازمة لعدد من العينات المسحوبة من ذات المطعم من قبل اللجنة المشكلة لِهَذَا الغرض.

وأَضَافَ أنه بعد إِجْرَاء التحاليل المخبرية اللازمة من قبل الجهة المختصة، تلقت البَلَدِيَّة الرد المتضمن بسلبية جميع النتائج وعلى ضوئه تم انْعِقَاد اللجنة الرباعية، وَتَمَّ إعداد المحضر المشترك المتضمن عدم إدانة المنشأة الغذائية الموجودة في المكان، مول بمحافظة محايل عسير والمشتبه بها حادثة التسمم الغذائية، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وَتَابَعَ آل مصمع أن بَلَدِيَّة محايل توضح ذلك للرأي العام حتى يكون المواطن والمقيم على اطلاع كامل عن هذا الأَمْر، وتؤكد البَلَدِيَّة حرصها الكامل على صحة الجميع.