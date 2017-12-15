لمساعدة المحتاجين.. «بطانيات» مُعلقة على الأشجار داخل أحد الأحياء (صور)

تواصل – فريق التحرير:
أقدم فاعل خير على تعليق بطانيات داخل أكياسها في مجموعة من الأشجار بأحد أحياء المملكة، كَيْ يَتَسَنَّى للمحتاجين والفقراء استخدامها في هذا البرد، دون حرج.
صور البطانيات المعلقة على الأشجار، والتي التقطها أحد الهواة، خلال زيارة عابرة للحي، تم تداولها بمواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ على نطاق واسع، وسط استحسان كبير لتلك المُبَادَرَة.
وعلّق كثیر من المتابعین على الصورة، مستحسنین مَا قَامَ به أھل الحي، خَاصَّة في ظل البرد القارس الذي تمر به البلاد في فصل الشتاء، إلا أنھم لاحظوا أنه قد يكون من الأفضل أن تُعطى مباشرة للمستحقین؛ خوفاً من أن تقع في يدي من لا يستحق، أو في يدي عابث.
جزاه الله خير والأفضل لو بحث عن المحتاجين يكون افضل لان تعليقها يكون عرضه السرقه
انا محتاج وين احصلها
جزاه الله خير الجزاء على هذا العمل الطيب. ولكن المحتاج وغير المحتاج سوف يأخذها. فأرى أن المحتاج سياخذها بدون حرج. وهو يعلم بأن هذه البطانية. اتته من عبد الله. أي من الله مصدرها
العمل الخيري لابد ان يصل لمن يستحقه اما وضعه بهذه الصورة فهو دعاية رخيصة للبطانيات
الحمد لله ان قيض لهذه البلاد العديد من اعل الخير الذين دفعتهم انسانيتهم الى الاحساس والشعور باخوان لهم من المحتاجين وذوي النفوس العفيفه وقدموا لهم البطانيات باسلوب راقي ومشوق لم تحدث من قبل
هنئيا لهم بالاجر والثواب من العزيز الحكيم