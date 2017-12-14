لمساعدة المحتاجين.. «بطانيات» مُعلقة على الأشجار داخل أحد الأحياء (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أقدم فاعل خير على تعليق بطانيات داخل أكياسها في مجموعة من الأشجار بأحد أحياء المملكة، كَيْ يَتَسَنَّى للمحتاجين والفقراء استخدامها في هذا البرد، دون حرج.

صور البطانيات المعلقة على الأشجار، والتي التقطها أحد الهواة، خلال زيارة عابرة للحي، تم تداولها بمواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ على نطاق واسع، وسط استحسان كبير لتلك المُبَادَرَة.

وعلّق كثیر من المتابعین على الصورة، مستحسنین مَا قَامَ به أھل الحي، خَاصَّة في ظل البرد القارس الذي تمر به البلاد في فصل الشتاء، إلا أنھم لاحظوا أنه قد يكون من الأفضل أن تُعطى مباشرة للمستحقین؛ خوفاً من أن تقع في يدي من لا يستحق، أو في يدي عابث.