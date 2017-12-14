الرياض.. افتتاح مبنى البلدية ومركز خدمة العملاء بحوطة بني تميم (صور)

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دشن وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب أول أمس مقر مبنى بَلَدِيَّة محافظة حوطة بني تميم الجديد، كما افتتح المخضوب مركز خدمة العملاء والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى البلديات.

وأَوْضَحَ رئيس بَلَدِيَّة محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس القحطاني أن البَلَدِيَّة حَقَّقَت إنجازاً مهماً خلال فترة وَجِيزَة بلغت مدتها ستة أشهر حيث شَهِدَ مبنى البَلَدِيَّة الجديد عِدَّة عقبات مُنْذُ بدايته عام 1429 هـ.

ويقع هذا المشروع المميز في مدخل محافظة حوطة بني تميم على طريق الملك فهد تقاطع طريق الملك فيصل، ويبلغ مساحة المشروع 160650 م٢، ويبلغ مسطح البناء 2500 م٢، حيث يتكون المبنى من ثلاثة أدوار.

وكشف القحطاني أنه تم إِنْشَاء مركز خدمة العملاء والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى البلديات، ويقدم جميع الخدمات من السَّاعَة 4م إلى السَّاعَة 11م مزوّداً بأجهزة التقييم الذاتي للمراجعين؛ حِرْصَاً مِن البلدية على قياس مدى رضا المواطن والمقيم على الخدمات المقدمة لهم.

كما تم إِنْشَاء القسم النسائي ويعتبر حديث عهد في خدمات البلدية، ويَأْتِي إنشاؤه ليتواكب مع توجه البلدية في تطوير العمل الإداري، وتغطية الاحتياج الفِعْلِي للرقابة النسائية على المحلات التِجَارِيّة المتعلقة بها من مطاعم ومشاغل نسائية، وأَعْمَال الأسر المنتجة لرفع مستوى الرقابة الصحية.

بعدها قَامَ المخضوب بجولة تفقدية على مشاريع البَلَدِيَّة بالمحافظة، وكان برفقته رئيس البَلَدِيَّة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من منسوبي البَلَدِيَّة.

وأَوْضَحَ وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب أن هذا الإنجاز يحسب لرئيس بَلَدِيَّة محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس القحطاني، ولزملائه الذين عالجوا العقبات بِفَضْل الله، ثم بتضافر الجهود، شاكراً للجميع إنهاء هذا المشروع الهام مُتَمَنِّيَاً للجميع النجاح.