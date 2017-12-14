«الجبير»: لا علاقة لنا مع إسرائيل.. وموقفنا واضح بشأن القدس

تواصل – فريق التحرير:

شدد وزير الخارجية عادل الجبير على عدم وجود أية علاقات للمملكة مع إسرائيل، مُؤكِّدَاً أن المملكة أَدَانَت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لِهَذَا الكيان.

وقال الجبیر، خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″، إن “موقف المملكة بِشَأْنِ القدس واضح دَائِمَاً، مضيفاً: “نحن نؤمن بحل الدولتین على أساس قرارات الأمم المتحدة ومُبَادَرَة السلام العربیة، وفي نھاية المطاف ستكون هناك دولة الفلسطینیة على حدود 67، على أن تكون القدس الشرقیة عاصمة لھا، وأي كلام آخر يتعارض مع ذلك ھذا لا معنى له”.

وفیما يخص الدعم الذي قدمته المملكة لمكافحة الإرھاب في إفريقیا، أكَّدَ أن المملكة تعھدت بتقديم 100 ملیون دولار لِدَعْمِ القوة المشتركة لدول الساحل التي تحارب المجموعات المتطرفة في مالي والبلدان المجاورة؛ لإظھار التزام المملكة بمكافحة الإرھاب.