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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: صواريخ الحوثي ضد المملكة مصنوعة في إيران (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن إيران زودت الحوثي بأسلحة خطرة، موضحة أن صواريخ الحوثي التي اسْتَهْدَفتِ المملكة مصنوعة في إيران.

وأَضَافَت “هايلي”، أن الأدلة أثبتت انتهاك طهران للقانون الدولي، ودعت جميع الدول لمواجهة خطر إيران.

وَتَابَعَتْ أن إيران تعتقد أن لديها إذناً من المجتمع الدولي لفعل مَا تريد بعد الاتفاق النووي، مُشِيرَةً إلى أن واشنطن تحدثت مع شركائها في مجلس الأمن لمواجهة سلوك إيران في المنطقة، مُؤكّدَةً أن تهديدات إيران شَمِلَتِ اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان.

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