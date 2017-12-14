اختتام فعاليات التمرين السعودي الأردني المشترك «سحاب2» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

اختتمت القوات المسلحة، اليوم الخميس، بالمشاركة مع القوات الأردنية فعاليات “تمرين سحاب2” في مجال أسلحة الدمار الشامل.

وأَوْضَحَ مدير التمرين، العميد الركن سفاح بن إبراهيم الرفدي، أن تمرين “سحاب 2” تمرين المشترك يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون من خلال التدريبات العسكرية وتطوير الاستجابة السريعة للعمليات، إِضَافَةً إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال أسلحة الدمار الشامل، مُؤكِّدَاً أن التمرين حَقَّقَ الأهداف التي خُطط لها.

كما ألقى قائد المنطقة الوسطى المشرف العام على التمرين، اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، عقب عمليات العرض الرَئِيسِيّ، كلمة قدم فيها شكره وتقديره للمشاركين في التمرين الذي يعزز التعاون، وتبادل الخبرات ورفع المستوى التدريبي في مجال الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، سواء كانت كيميائية أو بيولوجية أو نووية، في ظل اللجوء المتواصل إلى العنف والقوة والإرهاب.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن تمرين “سحاب2” قد استمر أسبوعين، واشتمل على الاستطلاع الكيماوي الراجل والآلي، وإِجْرَاءَات جمع العينات، وكذلك تطهير وإخلاء المصابين حَسْبَ سلسلة الإخلاء الطبي، إِضَافَةً إلى تنفيذ عمليات استطلاع منزل إرهابي يقوم بتصنيع مواد كيماوية وبيولوجية خطرة، والتعامل مع الصواريخ الباليستية.