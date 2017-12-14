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بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
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بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

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خلال أسبوع.. «حفظ النعمة» يوزع 662 وجبة من فائض الأطعمة بـ«عرعر»

خلال أسبوع.. «حفظ النعمة» يوزع 662 وجبة من فائض الأطعمة بـ«عرعر»
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تواصل – واس:

وزع مشروع حفظ النعمة – عبر “المطبخ الخيري”، التابع لجمعية ساعد الخَيْرِيَّة بمدينة عرعر – مُنْذُ بداية الأُسْبُوع الحالي حتى يوم أمس مَا يقارب 662 وجبة عشاء من فائض الأطعمة في المناسبات، بعد إعادة فرزه وتغليفه وتوزيعه على المستفيدين.

وأَوْضَحَ المدير التنفيذي للمشروع صالح العطيفي، أن المشروع يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام، ويستقبل فائض الأطعمة على مدار الأسبوع في فترتين الأولى من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 عَصْرَاً، والفترة الثَّانِية من الساعة الـ 8 مساءً حتى 11 ليلاً.

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