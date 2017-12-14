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توقعات برياح مثيرة للأتربة على سواحل البحر الأحمر السبت المقبل

توقعات برياح مثيرة للأتربة على سواحل البحر الأحمر السبت المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

قال خبراء طقس إنه من المتوقع أن تهب رياح (الصبا) على سواحل البحر الأحمر للمملكة، ابتداءً من السبت المقبل 16 ديسمبر، حتى منتصف الأسبوع، وذلك على مناطق شمال جدة ورابغ وينبع.

وتَتَمَيَّز رياح (الصبا) بأنها تكون في فترة الصباح، وتعمل على إثارة الغبار الخفيف، ويكون سببها تمركز كتلة هوائية باردة على مناطق واسعة من الجزيرة العَرَبِيّة تعمل على بناء مرتفع سطحي قوي في تلك المناطق بالتزامن مع تواجد كتلة هوائية أكثر دفئاً على البحر الأحمر.

ويعني ذلك هبوب الرياح من المناطق الباردة (وسط المملكة) نحو المناطق الأكثر دفئاً (سواحل البحر الأحمر)، وتكون سرعة الرياح نشطة مع هبات قد تصل إِلَى حدود 60 كم بالساعة.

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