تشبه الخيال العلمي.. تعرَّف على «منازل الفقاعات» في هولندا (فيديو)

تواصل – وكالات:

مع التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في العالم، تبدو الأشياء المبتكرة قبل نحو عقد من الزمن قديمة للغاية ومتخلفة، لكن ذلك لا ينطبق على منازل الفقاعات.

وبنيت منازل الفقاعات على شكل كرات معلقة في الهواء في مدينة دن بوش الهولندية في 1984، ولا تزال إلى يومنا هذا تبدو كأنها مشهد من أفلام الخيال العلمي.

وأُنشئت هذه المنازل المعروفة مَحَلِّيّاً باسم بولونينن “وهي جُزْء من برنامج إِسْكَان تجريبي هولندي انـطلق في 1968، من تصميم الفنان والنحات درايز كريغكامب في السبعينيات”.

ورغم إغلاق البرنامج في نفس العام، إلا أن منازل بولونينغن أصبحت حقيقةً، ولا يزال هذا المجمع السكني التجريبي قائماً ولم يفقد سحره، بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود على تشييده، حَسْبَ موقع أوديتي سنترال.