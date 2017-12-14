في دقيقة.. «فيديوجراف» يلخص أهمية «وجبة الإفطار» للجسم طوال اليوم

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نشرت وزارة “الصحة” مقطعاً مصوراً (فيديوجراف) يشدِّد على أهمية تناول وجبة الإفطار يَوْمِيّاً؛ نَظَرَاً لأهميتها الكبيرة للجسم طوال اليوم.

وأَوْضَحَ الإنفوجراف، أن “وجبة الإفطار” تُعْتَبَر أهم وجبة رَئِيسِيّة في اليوم؛ لأنها تعمل على تنظيم باقي الوجبات طوال اليوم، فَضْلاً عن احتوائها عناصر غذائية كثيرة ومُهِمَّة.

ونبَّه إلى أن عدم تناول وجبة الإفطار تدفع الفرد للجوء إلى الوجبات غير الصحية مثل: المياه الغازية، والبطاطس المصنعة “الشيبسي”، فَضْلاً عن الوجبات السريعة.

ونصح الإنفوجراف، بأهمية شرب كوب من الماء عقب الاستيقاظ من النوم في الصباح؛ لأنه صحي ومفيد للجهاز الهضمي.