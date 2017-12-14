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بعد مقتل قيادات بارزة.. «قناص صنعاء» يبث الرعب في قلوب مليشيا الحوثي

بعد مقتل قيادات بارزة.. «قناص صنعاء» يبث الرعب في قلوب مليشيا الحوثي
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تواصل – فريق التحرير:

حالة من الهلع تعيشها مليشيا الحوثي الانقلابية وسط العاصمة صنعاء، بعد أن تمكن قناص محترف اشتهر بـ”قناص صنعاء”، ليلة البارحة من القضاء على ثلاثة قياديين بارزين من مليشيا الحوثي الانقلابية.

واستطاع قناص صنعاء بمهارة فائقة قنص قيادات حوثية بعد مراقبتهم ورصدهم وهم يحيى حسين الحوثي، والقائد محمد دغسان، ومحمد السياغي المكنى بـ”أبو إبراهيم”، وذلك وسط العاصمة صنعاء، بعد أن مارسوا النهب والقتل في صفوف المدنيين في عاصمة اليمن.

يأتي ذلك فيما تواصل الملشيا الإرهابية البحث عن هذا القناص، وتكثف المراقبة في بعض المواقع في محاولة للقبض عليه والتعرف على هويته ، دون جدوى حتى الآن.

 

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