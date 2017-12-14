«القصبي»: تأسيس منصة إلكترونية لتنظيم صرف المستخلصات للقطاع الخاص

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التجارة والاسْتِثْمَار ماجد القصبي: ‘‘إنه تلقى إفادة من وزير المالية، بسداد الدولة لجميع المتأخرات التي عليها لصالح القطاع الخاص‘‘، مُضِيفَاً أنه سيتم تأسيس منصة إِلِكْتُرُونِيّة لتنظيم صرف مستخلصات المقاولين، والموردين، والمتعهدين لدى بعض الجهات الحُكُومِيّة.

وأكد، أن التأخير الذي يمكن أن يحدث في بعض المستخلصات، وأوامر الدفع للمتعهدين، لأي سبب إداري، ليس شأن وزارة المالية.

وعن القطاع الخاص، طالب القصبي منهم أن يكونوا جزءاً من الحل وليس المشكلة، مُبَيِّنَاً أن الاسْتِثْمَار ليس هدفاً؛ لكنه ردة فعل نَتِيجَة للطمأنينة والارتياح، والعوامل المساعدة التي تحفز عملية الاسْتِثْمَار.