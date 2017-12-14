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شاهد.. كاميرات ساهر الجديدة ترصد مخالفات الجوال وحزام الأمان

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الكاميرات الجديدة المتطورة لنظام “ساهر”، والتي ترصد مخالفات استخدام الجوال أثناء قيادة السيارات، وعدم ربط حزام الأمان، بِالإِضَافَةِ إلى رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة لعدد 6 حارات مرورية.

وَأَبَانَ الفيديو، الذي صوره أحد المواطنين وَهُوَ يسأل أحد رجال المرور – خلال معرض السلامة المروية الرابع الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” – عن الكاميرات الجديدة لـ “ساهر”، فقال شُرْطِيّ المرور: إن هناك كاميرات جديدة ثابتة ومتحركة ومنها محمولة على الكتف، وهي قادرة على رصد مخالفات تجاوز السرعات المقررة لعدد 6 حارات مرورية في وقت واحد، علاوة على كاميرات أصغر ترصد مخالفات استخدام الجوال وعدم ربط حزام الأمان.

وكان مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة، العميد محمد البسامي، قد كشف، مُؤخَّرَاً، أن المرور أدخل تقنيات جديدة ترصد السرعات على 6 مسارات.

وَتَابَعَ أن من الخطوات الرَئِيسِيّة التي وضعتها المرور في خطتها: التوسع في التقنية، واستكمال استخدام التقنية في جميع مناطق المملكة، والتوسع في برنامج الرصد الآلي، وضبط الإشارات المرورية، والتقليل من تجاوزات السرعة من خلال نشر رادارات، وربط مخالفات الحزام والجوال، مُؤكِّدَاً أن الجوال السبب الأول في وقوع الحوادث.

وبين أن المرور يعمل على إعادة صياغة نظامه، بما في ذلك تغليظ العقوبات المؤثرة في السلامة العامة، مُشِيرَاً إلى أنه فِي حَالِ الانتهاء من النظام الحديث سيتم رفعه إلى الجهات التشريعية، ثم يبدأ تنفيذه فوراً، وفي القريب العاجل.

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