تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

تواصل – الرياض:

اشتعل الجدال على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ حول تعدد الزوجات بين المؤيدين له، والمدافعين عنه وأنه يحل الكثير من المشكلات الاجْتِمَاعِيّة، والقول بأن الأصل في الزواج التعدد، بشرط العدل بين الزوجات، وبين “بعض” المستغربين الذين يرفضون التعدد لأسباب من وجهة نظرهم مادية، أو حياتية، والظروف المعيشية، وعدم القدرة على الإنْفَاق على زوجتين وبيتين.

مزايا التعدد

في هشتاق بِعُنْوَان: (خذ_الثَّانِية_قبل_يشيب_رأسك)، احتل الترند في المملكة، كل صاحب رأي دافع عن وجهة نظره، وحاول إقناع الآخرين بها، وهناك من عددوا مزايا التعدد ونصحوا به ودافعوا عنه، وهناك من كان لهم رأي آخر وخَاصَّة عندما يغيب العدل والمساواة بين الزوجات.

أتمنى واحدة تغنيني عن أربع

يقول محمّد بن عبدالله جميل، “من حقك في الشرع الزواج بأربع، لكن ليس من حقك عدم العدل لأنك ستكون مسؤولاً عند الله عن كل صغيرة وكبيرة، قَالَ تعالى: ((فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة))، بالنسبة لي أتمنى واحدة تغنيني عن أربع.”

لدي جوهرة

ويقول ياسر الفهيد “باختصار لن أتزوج الثَّانِية ليس خوفاً ولا لعجز مادي ولا نفسي ولا جسدي، لكن لدي جوهرة ولله الحمد لا أستطيع أن أضيف عليها فضة”، وتقول أم سعود‏، “كن صادقاً معها، قَرِيبَاً من قلبها، ناقشها بهدوء، كن كريماً. ليناً. رحيماً وستهديك روحها وستكتفي بها عن نساء العالمين.”

هذا شرع الله

ويُدَافِع الجنوبي عبدالله‏ عن التعدد ويقول، “تزوج الثَّانِية والثالثة والرابعة، هذا شرع الله”، وتقول “رانيا‏”، “أنا راضية أن أكون الثَّانِية ولكن يوافق على شروطي”، ودافع أَيْضَاً صاحب معرف “فارسكو” عن الزواج بثانية وقال: “أخي المتزوج، الله سبحانه وتعالى أحل لك الزواج بأربع لماذا لا تفعلها؟”.

هل تستطيع العدل؟

المعارضون للتعدد، يتساءلون: هل تسطيع العدل بينهم (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، وهل تستطيع تَلْبِيَة احتياجاتهم (الشرع اشترط العدل)، وتقول: “غيمة طهر”: “بعض الرجال مَا هُو كفؤ لواحدة علشان يجيب الثَّانِية.”

الزوجة الأولى هي المسؤولة؟

لكن هناك من يحمل الزوجة الأولى مسؤولية زواج زوجها بأُخْرَى، فيقول صاحب معرف “ناقد هلالي‏”: “سبب زواج الرجل من الثَّانِية هي الزوجة نفسها (إما أن تغني زوجها عن كل نساء العالم أو تجبره على الزواج)”، ويرى مغرد آخر أن إِهْمَال الزوجة في نفسها وبيتها وأولادها يجعل الزوج يبحث عن التعدد ويتزوج بأُخْرَى.