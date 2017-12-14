«العقاري» يوضِّح المستفيدين من الأمر السامي بتخصيص 21 مليار ريال قروضاً سكنيةً

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قال خالد بن محمد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، والذي تم فيه تخصيص أكثر من 21 مليار ريال لمبادرة القروض السكنية المدعومة، موجَّه للعسكريين الذين هم في الخدمة والمسجلين بقوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأكد “العمودي”، في بيان صحفي، أنه “سيتم إعلان كافة تفاصيل هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم العمل بها نهاية الربع الأول للعام المالي 2018م “.