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إغلاق 70 موقعًا في أحياء جنوب الرياض لمخالفتها إجراءات السلامة

إغلاق 70 موقعًا في أحياء جنوب الرياض لمخالفتها إجراءات السلامة
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تواصل – واس:

أغلقت دوريات السلامة الوقائية في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض 70 موقعاً في حيي “بدر” و”العزيزية” هذا الأسبوع لوجود مخالفات تشكل خطورة، وأنذرت 22 موقعاً آخر خلال جولاتها التي شملت 274 موقعاً صناعياً وتجارياً.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي أن قرار الإغلاق جرى بسبب عدم التزام أصحاب هذه المواقع باشتراطات السلامة، ووجود عدة مخالفات منها تعطل نظام الإطفاء والإنذار وعدم وجودها في بعض المواقع، إضافة إلى عدم وجود صيانة لأنظمة الحريق في بعض المواقع، ووجود إسكان عمّال داخل عدد من المنشآت الصناعية، وتمديدات كهربائية عشوائية، وتخزين عشوائي.

ودعا المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أصحاب الأنشطة إلى الالتزام باشتراطات السلامة والتأكد من كفاءة أنظمة الإطفاء والإنذار لديهم وجاهزيتها، الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني، حتى لايتعرضوا للمخالفة أو الإغلاق.

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