معهد الأمير سعود يعلن عن وظائف شاغرة بمسمى «أستاذ مساعد»

تواصل – واس:
أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن توفر وظائف (أستاذ مساعد) للرجال في تخصصات (العلوم السياسية – الاقتصاد – القانون ) ممن تتوافر فيهم الشروط التالية :
1 – أن يكون سعودي الجنسية .
2 – أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
3 – أن يكون تخصصه في الدكتوراه ذات تخصصه في البكالوريوس والماجستير.
4 – ألا يقل تقديره عن ” جيد جداً ” في جميع المراحل.
5 – ألا يزيد عمره عن أربعين عاماً.
كما اشترط المعهد إحضار المستندات التالية وهي :
1 – صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية. (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)
2 – صورة الهوية الوطنية.
3 – صورة معادلة الشهادة / الشهادات من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم بالنسبة للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة.
4 – السيرة الذاتية.
وأوضح المعهد أنه على من تتوفر في الشروط ولديه الرغبة في شغل إحدى هذه الوظائف, التقدم بطلبه وإرسال جميع أوراقه الثبوتية عبر البريد الإلكتروني job@ids.gov.sa بصيغة pdf , علماً أن آخر يوم لتلقي الطلبات هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 /04 /1439هـ , وستحدد في وقت لاحق مواعيد المقابلات الشخصية.