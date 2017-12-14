معهد الأمير سعود يعلن عن وظائف شاغرة بمسمى «أستاذ مساعد»

تواصل – واس:

أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن توفر وظائف (أستاذ مساعد) للرجال في تخصصات (العلوم السياسية – الاقتصاد – القانون ) ممن تتوافر فيهم الشروط التالية :

1 – أن يكون سعودي الجنسية .

2 – أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.

3 – أن يكون تخصصه في الدكتوراه ذات تخصصه في البكالوريوس والماجستير.

4 – ألا يقل تقديره عن ” جيد جداً ” في جميع المراحل.

5 – ألا يزيد عمره عن أربعين عاماً.

كما اشترط المعهد إحضار المستندات التالية وهي :

1 – صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية. (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)

2 – صورة الهوية الوطنية.

3 – صورة معادلة الشهادة / الشهادات من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم بالنسبة للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة.

4 – السيرة الذاتية.

وأوضح المعهد أنه على من تتوفر في الشروط ولديه الرغبة في شغل إحدى هذه الوظائف, التقدم بطلبه وإرسال جميع أوراقه الثبوتية عبر البريد الإلكتروني job@ids.gov.sa بصيغة pdf , علماً أن آخر يوم لتلقي الطلبات هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 /04 /1439هـ , وستحدد في وقت لاحق مواعيد المقابلات الشخصية.