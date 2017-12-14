3 نصائح مهمة لتجنب مشكلة «حرارة الجوال»

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تعد مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف من أبرز المشاكل التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة أنها تؤدى إلى بطء الهاتف وسرعة نفاد البطارية بشكل كبير، إضافةً إلى التأثيرات الأخرى على المعالج وغيرها من الأمور.

ولحل هذه المشكلة، قدَّم تقرير تقني ثلاث نصائح مهمة للمستخدمين للتغلب عليها، وهي:

1- استخدم الشاحن الأصلي للهاتف: لعل استخدام ملحقات الطرف الثالث من أبرز الأمور التي تؤدي إلى سخونة الهاتف الذكي، لذلك فغالباً ما تنصح الشركات المصنعة للهواتف الذكية بضرورة الاعتماد على الشاحن الأصلي للهاتف.

والشاحن الأصلي تم ضبطه على عدد فولتات معينة تحتاجها بطارية الهاتف، في حين أن الشاحن الخارجي قد يؤدي إلى الكثير من المشاكل.

2- إيقاف البرامج التي تعمل في الخلفية: من أبرز الأمور التي تؤدي إلى سخونة الهاتف هو وجود الكثير من التطبيقات التي تعمل في الخلفية، والتي تؤدي إلى سخونة الهاتف في النهاية.

وينتج عن ذلك قيام العديد من التطبيقات باستهلاك كل موارد الجهاز في وقت واحد؛ ما يؤدي إلى قيام المعالج بالكثير من العمليات في وقتٍ واحد ما يؤدي في النهاية لسخونة الهاتف.

3- حذف ملفات المخلفات: من الأمور المهمة أيضاً والتي يجب على المستخدمين القيام بها هو ضرورة حذف ملفات المهملات، والملفات التالفة وغيرها، حيث إن كثرة وجود مثل هذه الملفات يعتبر عبئاً على الهاتف.