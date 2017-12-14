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المدينة.. إنهاء معاناة امرأة ستينية استمرت 40 عاماً بسبب «إبرة خياطة»

المدينة.. إنهاء معاناة امرأة ستينية استمرت 40 عاماً بسبب «إبرة خياطة»
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى المهد العام التابع لمنطقة المدينة المنورة في إنهاء معاناة امرأة في العقد السادس من العمر جراء بقايا “إبرة خياطة” استقرت في سبابة اليد اليمنى لمدة 40 عاماً.

وكانت المريضة قد حضرت إلى طوارئ مستشفى المهد وهي في حالة اضطراب وتعاني آلام شديدة في كفّ اليد اليمنى؛ مما استدعى تدخلاً فورياً حيث تم عمل الكشف والأشعة اللازمة لمعرفة سبب الألم، والتي أظهرت وجود جسم معدني مستقر في الجزء العلوي من سبابة اليد اليمنى بطول (2 ملم)، وقد تقرر إجراء عملية لاستخراج القطعة المعدنية في عيادة جراحة اليوم الواحد.

واستغرقت (22 دقيقة) تحت التخدير الموضعي، ومما زاد من صعوبة العملية إصابة المريضة بداء السكري، وبفضل من الله تكللت العملية بالنجاح وأُخضعت المريضة للتنويم في قسم الجراحة النسائية لمتابعة حالتها والاطمئنان عليها حتى استقرار حالتها.

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