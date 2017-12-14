استعلم عن أي وكالة شرعية إلكترونيًا.. خدمة جديدة أطلقتها وزارة العدل

تواصل – فريق التحرير

أعلنت وزارة العدل عن تقديم خدمة “التحقق من الوكالة”، وهي خدمة تتيح للمستفيد الاستعلام عن حالة أي وكالة شرعية إلكترونية صادرة من كتابات العدل أو المحاكم في جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الخدمة تهدف إلى سهولة التحقق من سلامة جميع الوكالات الشرعية الإلكترونية قبل العمل بموجبها.​

ووجهت الوزارة رسالة للمستفيدين من خدمات الرسالة بالاستعلام عن حالة أي وكالة شرعية إلكترونية صادرة من كتابات العدل أو المحاكم في جميع مناطق المملكة عبرهذا الرابط