احترس من «جير الأسنان».. يسبب 6 مشاكل صحية بالفم

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“جير الأسنان” من المشاكل الأكثر شيوعاً، والتي يتعرض لها الكبار والصغار، وهو عبارة عن طبقة صلبة صفراء أو بيضاء تتكون على الأسنان ويحتوي على نسبة كبيرة من الجراثيم والبكتيريا.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور جاد رمضان، أستاذ ورئيس قسم تركيبات الأسنان بكلية الطب جامعة الأزهر، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن جير الأسنان، عبارة عن أملاح موجودة في اللعاب تتكون على الأسنان الأمامية من الناب وعدم تنظيفها وإزالتها له أضرار عديدة على صحة الأسنان.

وعدَّد “رمضان” أضرار تراكم “الجير” على الأسنان، وهي:

1- تسبب التهاب واحمرار شديد في اللثة.

2- نزيف شديد في اللثة والأسنان.

3- تكسير “العظام” التي تربط بين الأسنان واللثة.

4- تكاثر الجراثيم والبكتيريا.

5- تسوس وتخلخل الأسنان.

6- في بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى غرغرينة في اللثة.

وأكد “رمضان” أنه “لا بد من الكشف والتنظيف الدوري للجير حسب كل حالة، فالرجال كل 6 أشهر أما النساء كل 4 أشهر؛ وذلك لأن الحمل والولادة يسببان زيادةً في تراكم الجير، ولمرضى السكر يفضل تنظيف الجير كل شهرين”.