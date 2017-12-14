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مواطن يُنشئ موقفًا خاصًا لسيارته بين سطح منزله وجبال فيفاء

مواطن يُنشئ موقفًا خاصًا لسيارته بين سطح منزله وجبال فيفاء
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تواصل – جازان:

في مشهد غريب ومثير، قام أحد المواطنين بتصميم موقف خاص وخطير لسيارته على قمة جبال فيفاء السياحية بجازان، وذلك للتغلب على أزمة نقص مواقف السيارات.

ورغم التضاريس الجميلة والطبيعة الخلابة للمكان، إلا أنه من الصعوبة العثور على مكان لإيقاف السيارة؛ وهو ما دفع المواطن لبناء جسر صغير بين سطح منزله وسطح الجبل ليكون موقفاً خاصاً له رغم وعورته والمخاطر الكبيرة عند المرور عليه.

وعقب تداول مغردين صورةً لشكل الجسر بين الجبل والمنزل، ومرور السيارة من فوقه، نال المشهد إعجابَ مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أبدى آخرون استغرابهم مؤكدين أن ما يفعله المواطن مغامرة.

وتعاني المنطقة التي يقطن بها المواطنُ شُحًّا كبيراً في المواقف، وهو ما يشكل تحدياً للسياحة والاستمتاع بالمناظر الجميلة للمنطقة.

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