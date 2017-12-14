«هيئة الاتصالات» تُحذِّر المستخدمين من «فخّ» لسرقة أموالهم وبياناتهم

تواصل – واس:

حذَّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، ومستخدمي الإنترنت من الاستجابة لأي طلب يدّعي حصول المستخدم على جائزة مالية وطلب تتبع رابط موقع إلكتروني غير موثوق، أو تحويل مبلغ مالي للحصول على الجائزة، وذلك من خلال استخدام وسيلة الاتصال على الهاتف المتنقل، الرسائل النصية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت الهيئة جميع مستخدمي خدمات الاتصالات إلى عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة، حتى لا يقعوا ضحايا لمثل تلك العمليات التي تهدف إلى النصب والاحتيال، وجمع المعلومات بطرق غير نظامية.