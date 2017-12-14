تواصل – الرياض:

ألقت الجهات الأمنية القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي والانحلال في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذا لأمر النائب العام بالقبض عليه.

وكان النائب العام، وجه بسرعة القبض والتحقيق مع شاب بسبب مجاهرته بالمعاصي والانحلال، في مقطع فيديو مبتذل وسيئ نشره على مواقع التواصل، باسمه.

وكان مغردون أطلقوا هشتاق “القبض على الشاب المجاهر بالانحلال”، طالبوا فيه بسرعة القبض على صاحب الفيديو ومحاكمته على دعوته للانحلال والفجور، ووصفوه بأنه الملحد” يريد إفشاء الفاحشة بين المجتمع المسلم.

وقال المغرد “عمر”، “المفروض ما يطلع أصلا بعد الكلام الي قاله في هذا المقطع”، أما أبو سـعد الدوسري‏، فقال “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

وتساءل “نواف”: “متى يأتي اليوم الذي يفهم فيه الليبراليون السعوديون أنهم غير مقبولين اجتماعيا، وأن أفكارهم الانحلالية التي تخالف الدين والعقيدة، لم ولن يتقبلها المجتمع السعودي”.