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التحالف يدمر مخازن أسلحة وآليات قتالية لميليشيا الحوثي بالجوف اليمنية

التحالف يدمر مخازن أسلحة وآليات قتالية لميليشيا الحوثي بالجوف اليمنية
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تواصل – واس:

دمَّرت غارات لمقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة تابعاً لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الجبل بجبهة الساقية التابعة لمحافظة الجوف اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن غارات التحالف والتي أسفرت أيضاً عن تدمير آليات قتالية للميليشيا تزامنت مع عمليات عسكرية للجيش اليمني، ضد المتمردين الحوثيين في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف وموقع سداح.

وأشار المصدر، وفقاً لموقع القوات المسلحة اليمنية، إلى أن الجيش أحبط هجوماً للميليشياً الحوثية الانقلابية في منطقة الزرقة بمديرية المصلوب، وآخر في مواقع الجبل جنوبي منطقة الساقية.

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