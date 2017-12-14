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الجيش اليمني يحرر منطقة شقة القورة في أولى عملياته داخل محافظة الجوف

الجيش اليمني يحرر منطقة شقة القورة في أولى عملياته داخل محافظة الجوف
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تواصل – واس:

بدأت قوات من الجيش اليمني في محافظة صعدة بشنِّ أولى عملياتها داخل محافظة الجوف المجاورة.

وقال قائد محور صعدة العميد الركن عبيد الأثلة إن “قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى أولى مديريات الجوف من جهة محافظة صعدة وتحضِّر حالياً للعديد من المفاجآت خلال الأيام القادمة”.

وأوضح الأثلة في تصريح نقله موقع القوات المسلحة اليمنية أن الجيش أحكم سيطرته على منطقة شقة القورة أولى مناطق مديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف من جهة صعدة.

وأشار قائد محور صعدة، إلى أن العملية تمت عقب تحرير وتمشيط مساحات صحراوية واسعة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الأجاشر بمديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة.

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