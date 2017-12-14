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مبنى غريب يثير الجدل على طريق مكة.. والأمانة تُعلِّق (فيديو)

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تواصل – مكة:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعقار سكني نحيف للغاية بجوار أحد الطرق في مكة المكرمة، قال متناقلوه: إن المبنى مُعرض للانهيار في أي وقت ويهدد حياة سالكي الطريق.

وأظهر الفيديو المتداول، عقاراً سكنياً مكوناً من 14 دوراً ونحيفاً للغاية دون وجود أي بنايات حوله بالقرب من أحد الطرق؛ وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل، إذ تساءل البعض عن كيفية حصوله على ترخيص بناء بهذا الشكل.

بدوره بيّن المتحدث الرسمي لأمانة منطقة مكة المكرمة عثمان أبوبكر مالي وفقاً لـ”المواطن”، أن الموقع الذي ظهر في الفيديو قامت وزارة النقل بانتزاعه؛ لاستكمال مشروع الطريق الدائري الثالث، لافتًاً إلى أنه تبقى من الموقع 200 متر مربع فقط، وهي قابلة للبناء طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة بعد تطبيق الارتدادات عليها.

وأشار “مالي” إلى أن الأمانة تطالب الجهات المعنية في مثل تلك الحالات بنزع كامل المواقع؛ لتلاشي تأثيرها على الحركة المرورية والمنظر العام والكثافات في المنطقة.

 

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