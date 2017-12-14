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سعودي يتزوج مغربية بـ10 ملايين.. قصة حقيقية أم طقطقة تويتر؟

سعودي يتزوج مغربية بـ10 ملايين.. قصة حقيقية أم طقطقة تويتر؟
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تواصل – الرياض:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسماً بعنوان #سعودي_يتزوج_مغربيه_ب_10مليون، تعليقاً على خبر زواج شاب سعودي من فتاة مغربية بمبلغ مهول، لأنها غاية في الجمال، وهناك أسباب أخري، على حد قول “البعض”.

ضغوط الإغراء
واختلف المغردون حول ماهية الأسباب التي تدفع مواطن بالزواج بمغربية نظير مبلغ 10 ملايين، هناك من قال إنه “مفتون” أو “وقع تحت ضغوط الإغراء”، وآخرون رأوا أنه “حر في ماله ما دام الزواج حلالاً وشرعياً”، أو أن “مبلغ الـ 10 ملايين لا يمثل له أي شيء”، وأكد معظم المغردين أولوية الزواج من “بنت البلد”.

ولم تجد طُهر الشهري أي غرابة في الأمر بل دعت لهما قائلة: “الله يهنيهم ببعض ويرزقهم الذريه الصالحه”، وأيدتها صاحبة معرف “مراحل”‏ قائلة: “الله يبارك له، فلوسه وهو حُرّ وبالحلال صرفها”.

تشكيك
وشكَّك مغرد في القصة كلها وقال: “مافيه مصدر رسمي لهذا الامر، وكالعادة محاولة الهاء الناس بامور تافهه، مالها اي وجود وهو تشويه للرجل السعودي”.

الناس طبقات
سعود العمر قال: “يعني الناس طبقات وهو واضح انه غني يمكن المبلغ هذا ما يعني له شيء، بالاخير هو حر بفلوسه”. أما “خلود” فردت قائلة، ” الله يهنيهم ويسعدهم ومن مليون لمليار، هو أدرى بفلوسه وزوجته، إلى متى نتدخل في ما لا يعنينا وتثيرنا التوافه؟”، ودافعت بنت الشهراني‏ عن الفتاة السعودية، وقالت: “المرأه السعوديه عزيزة نفس وقويه بنفسها، لا تجيد الدور الذي تقوم به بعض النساء من غير السعوديات”.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  3. ١
    زائر السعودي كان ياخذ مغربيه ازبن الله مانظن انه سعودي

    السعودي

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