ماذا قال خادم الحرمين عن فلسطين والقدس في خطاباته الأخيرة؟

تواصل- الرياض:

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خطابه السنوي خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى 40 رسالة؛ ليستنير بها أعضاء المجلس لعام مقبل.

وارتكزت الرسائل الملكية على 14 رسالة لأبنائه وبناته مواطني المملكة، و12 تتعلق بجوانب اقتصادية، و14 تتناول القضايا السياسية، أبرزها التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم لفلسطين، والدور السعودي الريادي في العالم، ووضع أسس لعمل مشترك يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

فلسطين والقدس حاضرتان في خطابات الملك الثلاثة

1437

تسعى المملكة دائماً أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

1438

من أولويات سياسة المملكة ومبادئها السعي لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

1439

دعم القضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية واستنكار المملكة وأسفها الشديد للقرار الأمريكي بشأن القدس.