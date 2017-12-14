المخلفات الإلكترونية كنز من فضة وذهب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال

خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال

لا ديَّات.. حكم نهائي وقطعي يُبرِّئ «بن لادن» وجميع متهمي «رافعة الحرم»

لا ديَّات.. حكم نهائي وقطعي يُبرِّئ «بن لادن» وجميع متهمي «رافعة الحرم»

شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين

شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين

«جامعة الطائف» تكشف حقيقة الاعتداء على «بائعة متجولة» (صور)

«جامعة الطائف» تكشف حقيقة الاعتداء على «بائعة متجولة» (صور)

المخلفات الإلكترونية كنز من فضة وذهب

المخلفات الإلكترونية كنز من فضة وذهب
0

تواصل – وكالات:

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن مخلفات الأجهزة الإلكترونية في العالم تحتوي على ذهب وفضة، وغيرهما من المواد الخام بقيمة تصل 55 مليار يورو (63.5 مليارات دولار) سنويا في حال إعادة تدويرها.

وحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة فإنّه من بين 44.7 مليون طن مخلفات إلكترونية في العالم خلال العام الماضي، أُعيد تدوير 20% منها فقط. حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية فإنّ هذه المخلفات تضمّ أجهزة هواتف محمولة وكومبيوتر محمول ولعب أطفال إلكترونية وغيرها من المنتجات. ومن المتوقع زيادة كمية هذه المخلفات بنسبة 17% سنوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعا الاتحاد الدولي، دول العالم إلى الاستفادة من الثروة الكبيرة التي تمثلها المخلفات الإلكترونية، ليس فقط من خلال إعادة تدوير المعادن النادرة الموجودة فيها، ولكن أيضاً باستخدام العناصر الأخرى، مما يسمّى بالاقتصاد الدوار مثل تجديد المنتجات المستعملة.

وقال تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات: «لذلك فإنّ مفهوم الاقتصاد الدوار يتيح فرصا اقتصادية وتوظيفا هائلا لإدارة المخلفات الإلكترونية» حيث تمثل المواد الثانوية المتاحة في هذه المخلفات بنحو 55 مليار يورو سنوياً.

ووفقاً لبيانات 2016، فإنّ آسيا وأوروبا والأميركيتين هي أكثر مناطق العالم إنتاجاً للمخلفات الإلكترونية، في حين أن منطقة المحيط الهادئ هي الأقل إنتاجاً لها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التوصل لطريقة شحن بطارية الجوال في ثوانٍ معدودة

التوصل لطريقة شحن بطارية الجوال في ثوانٍ معدودة

وزير التعليم: لن نسمح بالجوال لطلاب المدارس

وزير التعليم: لن نسمح بالجوال لطلاب المدارس

«الرحيلي» يحذِّر من خاصية على الجوالات.. وينصح بإلغاء تفعيلها

«الرحيلي» يحذِّر من خاصية على الجوالات.. وينصح بإلغاء تفعيلها

«مدرسة الحج العظمى».. الكتاب الشهير لـ«رقية المحارب» الآن على آندرويد و «ios»

«مدرسة الحج العظمى».. الكتاب الشهير لـ«رقية المحارب» الآن على آندرويد و «ios»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد
كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>