المخلفات الإلكترونية كنز من فضة وذهب

تواصل – وكالات:

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن مخلفات الأجهزة الإلكترونية في العالم تحتوي على ذهب وفضة، وغيرهما من المواد الخام بقيمة تصل 55 مليار يورو (63.5 مليارات دولار) سنويا في حال إعادة تدويرها.

وحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة فإنّه من بين 44.7 مليون طن مخلفات إلكترونية في العالم خلال العام الماضي، أُعيد تدوير 20% منها فقط. حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية فإنّ هذه المخلفات تضمّ أجهزة هواتف محمولة وكومبيوتر محمول ولعب أطفال إلكترونية وغيرها من المنتجات. ومن المتوقع زيادة كمية هذه المخلفات بنسبة 17% سنوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعا الاتحاد الدولي، دول العالم إلى الاستفادة من الثروة الكبيرة التي تمثلها المخلفات الإلكترونية، ليس فقط من خلال إعادة تدوير المعادن النادرة الموجودة فيها، ولكن أيضاً باستخدام العناصر الأخرى، مما يسمّى بالاقتصاد الدوار مثل تجديد المنتجات المستعملة.

وقال تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات: «لذلك فإنّ مفهوم الاقتصاد الدوار يتيح فرصا اقتصادية وتوظيفا هائلا لإدارة المخلفات الإلكترونية» حيث تمثل المواد الثانوية المتاحة في هذه المخلفات بنحو 55 مليار يورو سنوياً.

ووفقاً لبيانات 2016، فإنّ آسيا وأوروبا والأميركيتين هي أكثر مناطق العالم إنتاجاً للمخلفات الإلكترونية، في حين أن منطقة المحيط الهادئ هي الأقل إنتاجاً لها.