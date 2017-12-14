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البرجس: الاستيراد سبب البطالة.. وتوليد الوظائف يعتمد على التصنيع
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تواصل – الرياض

كشف الكاتب السعودي برجس البرجس عن انخفاض عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بـ 38 ألف شخص في الربع الثاني لهذا العام مقارنة بالربع المماثل قبل 12 شهراً، وبذلك رجع عدد المشتغلين السعوديين إلى أقل من عددهم قبل 24 شهراً، بينما كان من المفترض أن يزداد عددهم بـ 750 ألفاً، أي 45%.

وبيَّن في مقال له بصحيفة “مكة” أن الإحصاءات تقول “يعمل في المملكة 10 ملايين موظف في القطاع الخاص مسجلين في التأمينات الاجتماعية، منهم 1.7 مليون سعودي و8.3 ملايين وافد. 90% من الوافدين رواتبهم 3 آلاف ريال وما دون حسب الإحصائية الأخيرة للتأمينات الاجتماعية، وهذا سوق عمل غير قابل للتوطين”.

وأضاف: “نصف السعوديين بالقطاع الخاص برواتب 3 آلاف ريال وما دون، وجل النصف الآخر أقل من 10 آلاف ريال، والأهم من هذا كله أن عدد الموظفين بالقطاع الخاص (سعوديين ووافدين) والذين تتخطى رواتبهم أكثر من 10 آلاف ريال أقل من 5% من العشرة ملايين موظف”.

وتابع: “هذا مؤشر بأن سوق العمل الحالي غير قابل للتوسع وبحاجة إلى تطوير كبير، ولذلك يجب ألا نطلب من وزارة العمل التوطين الكثير، التوظيف بحاجة إلى «توليد»”.

وقال: “إن توليد الوظائف ليس من مهام وزارة العمل، بل من مهام «هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة» فهي التي يجب أن تعمل مع الوزارات الأخرى (الطاقة والصناعة، الصحة، التعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات… إلخ) وتتابع تطوير الأعمال التي تقوم بها هذه الوزارات وقيادة القطاع الخاص لتطوير الأعمال والاقتصاد وتوليد الوظائف”.

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