غوغل تضيف وظائف جديدة لتطبيق الخرائط

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق وظائف جديدة في تطبيق الخرائط Maps لتحسين وظيفة الخرائط الداخلية Indoor، بالإضافة إلى تحذير قادة السيارات الكهربائية عندما تحديد هدف ملاحي خارج مدى سير البطارية الكهربائية.

وأدخلت الشركة بعض التحسينات على استعمال تطبيق الخرائط مع وسائل النقل العامة، ويمكن للمستخدم تجربة الوظائف الجديدة في الإصدار التجريبي بيتا 9.68 بتنزيل ملف APK وتثبيته على الأجهزة المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد.

وتسعى شركة غوغل إلى عرض الخرائط الداخلية Indoor بصورة أكثر وضوحاً، بحيث يتمكن المستخدم في المطارات أو المتاحف أو مراكز التسوق من العثور على الأماكن المرغوبة بصورة أسهل، بعد أن كان العثور على الخرائط الداخلية في السابق بالتكبير بدرجة كافية، دون أن يعرف المستخدم مسبقاً ما إذا كانت هناك خرائط داخلية أم لا، ولكن في الإصدار التجريبي بيتا 9.68 يشير العرض التفصيلي صراحةً إلى وجود خرائط داخلية، ويتم إظهارها.

وسيوضح تطبيق خرائط غوغل للمستخدم مستقبلاً متى يتعين عليه النزول من وسائل الموصلات العامة، وما الجانب الذي يتعين عليه النزول منه، وسيبلغ التطبيق المستخدم إذا تعذر تحديد الموقع بصورة دقيقة أو بشكل محدود؛ نظرا لأن تحديد الموقع بدقة يعتبر شرطاً أساسياً لوظيفة التنقل في الأماكن الداخلية.

ونظرا لقلة استخدام الخرائط دون اتصال الإنترنت Offline فإن شركة غوغل ستتخلى عن وظيفة التحديث التلقائي للخرائط، لتوفير مساحة الذاكرة، كما يمكن في إعدادات تطبيق خرائط غوغل تحديد الطرق، التي يسلكها المستخدم غالبا، كطرق مفضلة ضمن الطرق المقترحة.