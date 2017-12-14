«عصير الجزر».. من أهم المشروبات الطبيعية لجسمك

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين

شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين

«جامعة الطائف» تكشف حقيقة الاعتداء على «بائعة متجولة» (صور)

«جامعة الطائف» تكشف حقيقة الاعتداء على «بائعة متجولة» (صور)

«التعليم» تنفي إلغاء وظيفة المرشد الطلابي

«التعليم» تنفي إلغاء وظيفة المرشد الطلابي

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

«عصير الجزر».. من أهم المشروبات الطبيعية لجسمك

«عصير الجزر».. من أهم المشروبات الطبيعية لجسمك
0

 

تواصل- وكالات:

تعتبر العصائر من أكثر موجات التغذية الصحية انتشاراً في الوقت الحالي، وتوفر الكثير من شركات المواد الغذائية أنواعاً طازجة من العصائر دون إضافات.

ويمكن إعداد تركيبات عديدة من عصائر الخضروات والفواكه في البيت، لكن هناك فوائد صحية معينة لعصير الجزر تجعله من بين أهم العصائر التي ينبغي تناولها.

يحتوي كوب عصير الجزر على 94 سعرة حرارية، و2.24 غرام من البروتين، و0.35 غرام من الدهون، و21.9 غراماً من الكربوهيدرات.

وبحسب دراسات عديدة، يحمي تناول عصير الجزر بانتظام من 3 أنواع من السرطان تصيب الدم (اللوكيميا)، والمعدة، والثدي. وتوفر تركيبة الجزر وقاية وعلاجاً لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وإذا تم عصر الجزر بطريقة لا تحافظ على الألياف سيحتوي الكوب على 1.9 غرام من الألياف و9 غرامات من السكر. أما إذا تم استخدام العصارة التي تحافظ على الألياف فسيحتوي الكوب على 4 غرامات من الألياف و6 غرامات من السكر. وتلعب الألياف دوراً هاماً في تحسين الهضم.

ويوفر كوب عصير الجزر 689 ملغ من البوتاسيوم، و20 ملغ من فيتامين “سي”، و0.217 ملغ من الثيامين، و0.512 من فيتامين “ب6″، و2.25 ميكروغرام من فيتامين “أ”، و36 ميكروغرام من فيتامين “ك”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد
كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>