«عصير الجزر».. من أهم المشروبات الطبيعية لجسمك

تواصل- وكالات:

تعتبر العصائر من أكثر موجات التغذية الصحية انتشاراً في الوقت الحالي، وتوفر الكثير من شركات المواد الغذائية أنواعاً طازجة من العصائر دون إضافات.

ويمكن إعداد تركيبات عديدة من عصائر الخضروات والفواكه في البيت، لكن هناك فوائد صحية معينة لعصير الجزر تجعله من بين أهم العصائر التي ينبغي تناولها.

يحتوي كوب عصير الجزر على 94 سعرة حرارية، و2.24 غرام من البروتين، و0.35 غرام من الدهون، و21.9 غراماً من الكربوهيدرات.

وبحسب دراسات عديدة، يحمي تناول عصير الجزر بانتظام من 3 أنواع من السرطان تصيب الدم (اللوكيميا)، والمعدة، والثدي. وتوفر تركيبة الجزر وقاية وعلاجاً لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وإذا تم عصر الجزر بطريقة لا تحافظ على الألياف سيحتوي الكوب على 1.9 غرام من الألياف و9 غرامات من السكر. أما إذا تم استخدام العصارة التي تحافظ على الألياف فسيحتوي الكوب على 4 غرامات من الألياف و6 غرامات من السكر. وتلعب الألياف دوراً هاماً في تحسين الهضم.

ويوفر كوب عصير الجزر 689 ملغ من البوتاسيوم، و20 ملغ من فيتامين “سي”، و0.217 ملغ من الثيامين، و0.512 من فيتامين “ب6″، و2.25 ميكروغرام من فيتامين “أ”، و36 ميكروغرام من فيتامين “ك”.