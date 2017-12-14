الإحصاء: ارتفاع أعداد الذكور عن الإناث في المملكة بنسبة 2%

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كشف أحدث مسح سكاني أجرته الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017، تخطى عدد المواطنين الذكور عدد الإناث بحوالي 2%، وذلك بعد أن أظهر أحدث مسح سكاني زيادة عدد المواطنين الذكور بحوالي 385466 شخصا على الإناث.

وبين المسح الأحصائي أن عدد المواطنين بلغ 20408362 نسمة، 51% منهم ذكور، وبمجموع 10396914 شخصا، و49% إناث بمجموع 10011448 امرأة، وشكل الذكور 52% في كل من الرياض، والشرقية، وتبوك، فيما شكلوا 51% في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والقصيم، ونجران، والجوف والحدود الشمالية، في حين كانت أقل نسبة في حائل 48% و49% في كل من عسير والباحة.

وأظهر المسح السكاني وفقا لـ”الوطن” تفاوتا كبيرا في التوزيع السكاني للمواطنين، إذ استقطبت 3 مناطق حوالي ثلثي المواطنين لتحتل الرياض المنطق الأعلى، إذ يسكنها 22.8% من المواطنين بمجموع 4658322 مواطنا ومواطنة، تليها مكة المكرمة التي يسكنها 22.1% من المواطنين بمجموع 4516577 شخصا، والمنطقة الشرقية التي يسكنها 15.4% من المواطنين بمجموع 3140362 شخصا، ليشكل سكان المناطق الثلاث ما نسبته 60% من سكان المملكة.

وتوزع 40% من السكان على 10 مناطق، إذ كانت أقل نسبة للسكان في الحدود الشمالية 1.4% وبمجموع 288921، والجوف 1.9% بمجوع 379571، والباحة 1.9% وبمجموع 382438، ونجران 2.1% وبمجموع 438041، وحائل 2.6% وبمجموع 538099، وتبوك 3.5% بمجموع 722664، والقصيم 4.9% ومجموع 1009543، وجازان 5.9% وبمجموع 1207269، والمدينة المنورة 6.7% ومجموع 1376244، ومنطقة عسير 8.6% بمجموع 1750131.