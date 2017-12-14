«المحلبدي» ينال الدكتوراه من جامعة «ليدز» في البرمجيات

تواصل – فريق التحرير:

حصل المبتعث عبدالقادر بن حامد فازع المحلبدي على درجة الدكتوراه بتميز من جامعة ليدز البريطانية في تصميم البرمجيات التعليمية، وتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.

الدكتور عبدالقادر من الكفاءات المتميزة في محافظة خليص وهو أول من أسس موقع لمحافظة خليص على الشبكة العنكبوتية، حيث عمل مسؤولاً للحاسب الآلي في إدارة الثقافة والتعليم بالحرس الوطني للقطاع الغربي ثم معلماً في ثانوية ابن خلدون النموذجية في جدة قبل أن يشد رحاله لبريطانيا لإكمال رحلة الماجستير والدكتوراه.

صحيفة “تواصل” تتقدم بأجمل التهاني للدكتور المحلبدي متمنية له التوفيق والمزيد من التميز والتقدم.