«المحلبدي» ينال الدكتوراه من جامعة «ليدز» في البرمجيات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي والانحلال في مقطع فيديو

القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي والانحلال في مقطع فيديو

خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال

خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال

لا ديَّات.. حكم نهائي وقطعي يُبرِّئ «بن لادن» وجميع متهمي «رافعة الحرم»

لا ديَّات.. حكم نهائي وقطعي يُبرِّئ «بن لادن» وجميع متهمي «رافعة الحرم»

شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين

شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين

«المحلبدي» ينال الدكتوراه من جامعة «ليدز» في البرمجيات

«المحلبدي» ينال الدكتوراه من جامعة «ليدز» في البرمجيات
1
تواصل – فريق التحرير:
حصل المبتعث عبدالقادر بن حامد فازع المحلبدي على درجة الدكتوراه بتميز من جامعة ليدز البريطانية في تصميم البرمجيات التعليمية، وتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.
الدكتور عبدالقادر من الكفاءات المتميزة في محافظة خليص وهو أول من أسس موقع لمحافظة خليص على الشبكة العنكبوتية، حيث عمل مسؤولاً للحاسب الآلي في إدارة الثقافة والتعليم بالحرس الوطني للقطاع الغربي ثم معلماً في ثانوية ابن خلدون النموذجية في جدة قبل أن يشد رحاله لبريطانيا لإكمال رحلة الماجستير والدكتوراه.
صحيفة “تواصل” تتقدم بأجمل التهاني للدكتور المحلبدي متمنية له التوفيق والمزيد من التميز والتقدم.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

القاضي «آل شايع» ينال الدكتوراه في الفقه المقارن بجامعة الإمام

القاضي «آل شايع» ينال الدكتوراه في الفقه المقارن بجامعة الإمام

بالأسماء.. الجامعة الإسلامية تعلن المرشحين لـ«الماجستير والدكتوراه»

بالأسماء.. الجامعة الإسلامية تعلن المرشحين لـ«الماجستير والدكتوراه»

«التعليم» تعقد مقابلات مع 63 مرشحاً للإيفاد الداخلي لدراسة «الدكتوراه»

«التعليم» تعقد مقابلات مع 63 مرشحاً للإيفاد الداخلي لدراسة «الدكتوراه»

برمجيات خبيثة تهدد 500 مليون هاتف أندرويد حول العالم

برمجيات خبيثة تهدد 500 مليون هاتف أندرويد حول العالم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد
كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    {‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ‏}
    الف مبروك يا خالي / عبدالقادر
    ومنها لأعلى المراتب والدرجات

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>