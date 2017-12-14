«هيئة الكهرباء»: 14 مليار ريال دخل سنوي إضافي من تعديل تعريفة الطاقة

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أوضح الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن الدخل الإضافي من تعديلات تعريفة الطاقة يقدر بنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في العام، مشيراً إلى أن هذه التعريفة نافذة لمدة عام وسيتم مراجعتها بعد ذلك في ضوء ما يتغير من أسعار الوقود.

وأعلن الشهري استعداد الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع، لتطبيق التعريفة الجديدة من بداية العام، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في الحمل الذروي عام 2017 بلغت نحو 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب “الشرق الأوسط”.

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أعلنت أول من أمس، خطتها بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، الذي شمل أيضا تعديل التعريفة الكهربائية، حيث يطبق بدءاً من 1 يناير.

وبينت الهيئة أن التعديلات الجديدة، ستعزز الكفاءة الاقتصادية، وتمكّن القطاعات غير النفطية من الإسهام في حركة التنمية المستدامة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية منتجات الطاقة واستدامتها للأجيال المقبلة، بجانب رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن.

ونوّهت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى أن التعريفة المعتمدة ستغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع المناطق، فضلاً عن إسهامها في تجويد الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر في ظل التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.