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من 7 دول.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة

من 7 دول.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة
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تواصل – واس:

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة؛ والذين قدموا من 7 دول عربية، هي: مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، ولبنان، وموريتانيا، والجزائر، ويمثلون شخصيات إسلامية بارزة في دولهم.

وعبّر الضيوف عند وصولهم عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين – حفظهما الله – على كريم الاستضافة ، معتبرين هذه الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين، مبدين سعادتهم بوصولهم إلى أرض الحرمين بأمن وسلام.

وأوضح الأمين العام للأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج، أنه تم تسخير الإمكانيات كافة لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين منذ وصولهم إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم عائدين إلى بلادهم سالمين غانمين، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ من خلال متابعته الدائمة للبرنامج أولاً بأول والاطمئنان على سيره وفق الخطط الموضوعة.

وأشار المدلج إلى أن برنامج الضيوف يتضمن الصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكريمين – رضي الله عنهما – ولقاءات مع أصحاب الفضيلة من أئمة الحرم النبوي، وزيارة شهداء أحد ومسجد قباء ، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض أسماء الله الحسنى في المدينة المنورة، كما يتضمن البرنامج انتقال الضيوف إلى مكة، و أداء مناسك العمرة ، وزيارة مصنع كسوة الكعبة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ولقاء أصحاب الفضيلة من أئمة الحرم المكي ، إضافة إلى تنظيم يوم ثقافي اجتماعي مفتوح خارج مكة المكرمة يتم خلاله تكريم الضيوف.

الجدير بالذكر، أنه جرى إعداد برنامج حافل للضيوف في مقر إقامتهم من قبل لجان “الاستضافة” وسيبدأ الزوار برنامجهم المعد في الصلاة بالمسجد النبوي الشريف، والسلام على رسول الله وصحبيه رضى الله عنهما، قبل الانتقال لمكة المكرمة وأداء مناسك العمرة.

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