«فوكس نيوز»: السعوديون يقاطعون البضائع الأمريكية عقاباً لـ«ترامب» على قرار «القدس»

تواصل- سامر محمد:

قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، إن مجموعات في السعودية بدأت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المطاعم الأمريكية الشهيرة، عقابا للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على قراره اعتبار القدس “عاصمة لإسرائيل”.

وأشارت إلى أن هاشتاج#قاطعوا_المطاعم_الامريكيهكان رائجا في المملكة، والذي شجع الناس على مقاطعة المطاعم الأمريكية الكبرى مثل “ماكدونالدز” و”ستاربكس” و”برجر كينج” و”بيتزا هت” وغيرهم، وفقا لتقرير أوردته مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

ونقلت عن أحد المشاركين في الحملة على حسابه في تويتر ” شارك بمقاطعة المنتجات الأمريكية قد تكون السبب بالتأثير المباشر على الاقتصاد الأمريكي فدور الشعوب أكبر وأشمل لا تبخل بنصرة ثالث الحرمين الشريفين”.

ولفتت الشبكة إلى أن الحملة تأتي بعد أقل من أسبوع من إعلان “ترامب” اعتبار القدس “عاصمة لإسرائيل” وتوجيهه لوزارة الخارجية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وتحدثت “نيوزويك” من جانبها عن أن “ماكدونالدز” كانت العلامة التجارية الأبرز في المملكة فيما يتعلق بالوجبات السريعة في 2016م، باستحوازها على نحو 8% من سوق الوجبات السريعة، كما أن مطاعم وشركات أمريكية أخرى متخصصة في الأطعمة لديها وجود ملحوظ في المملكة.