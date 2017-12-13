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الإطاحة بالمفحط مقتحم بوابات مدرسة بالرياض.. والمرور تكشف عقوبة التفحيط

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تواصل – فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، القبض على سائق السيارة التي اقتحمت بوابات إحدى المدارس الأهلية بحي الريان بمدينة الرياض، منذ ساعات.

وأصدرت إدارة المرور بيانا أشارت فيه إلى مقطع الفيديو المتداول للواقعة، مؤكدة أنها بدأت التحريات عن الواقعة فور وقوعها، وتمكنت من الوصول إلى قائد المركبة من نوع “سييرا”بيك أب، والقبض عليه، وإحالته للهيئة المروية لتطبيق النظام بحقه، بعدما تبين أنه كان يمارس التفحيط، لحظة وقوع الحادث.

ولفت “المرور” إلى أن التفحيط يعد من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، وعقوبتها في المرة الأولى غرامة عشرون ألف ريال، وفي المرة الثانية أربعون ألف ريال، وفي الثالثة ستون ألفا، مع سجن المخالف، مع حجز المركبة في المرة الأولى والثانية، ومصادرتها في المرة الثالثة.

يذكر أن الفيديو المتداول تم التقاطه من داخل المدرسة وأظهر اقتحام السيارة فجأة للبوابات، مما أثار ذعر الطلاب، الذين بادروا بالهرب.

 

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