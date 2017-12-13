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اعتقال أمريكية بتهمة قتل رضيعها ذي الـ 4 أشهر

اعتقال أمريكية بتهمة قتل رضيعها ذي الـ 4 أشهر
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تواصل – سامر محمد:

اعتقلت الشرطة الأمريكية امْرَأَة بِتُهْمَة قتل ابنها الرضيع الذي يبلغ من العمر 4 أشهر، حيث وجدت الشرطة الطفل ملقى على الأرض ويُعَانِي من إصابات خطيرة، وَفْقَاً لشبكة “سي بي إس” الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن شُرْطِيّين حاولا إنقاذ الرضيع لكنه تُوفي، ولم يتم الكشف بعد عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها الرضيع والتي أودت بحياته.

وذَكَرَتْ أن الشُرْطِيّين وجدا أن هناك ملابسات غير عادية تحيط بالإصابات التي تعرض لها الطفل والتي أودت بحياته؛ لذلك طلبا المحققين لفتح تحقيق في الواقعة.

ولفتت الشبكة إلى أن أم الطفل اعتُقلت لاحِقَاً بِتُهْمَة القتل، حيث أكدت الشرطة وجود أدلة؛ وبِنَاءً عَلَى الإصابات التي تعرض لها، أُلقي القبض على الأم بِتُهْمَة القتل، وكشفت عن أن الأم تعيش مع صديقها في غرفة بمنزل جرى منه الاتصال الأول بالشرطة.

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