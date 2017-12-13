شرطة مكة تضبط مواطناً قتل شقيقه بـ«سلاح رشاش»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«جامعة الطائف» تكشف حقيقة الاعتداء على «بائعة متجولة» (صور)

«جامعة الطائف» تكشف حقيقة الاعتداء على «بائعة متجولة» (صور)

«التعليم» تنفي إلغاء وظيفة المرشد الطلابي

«التعليم» تنفي إلغاء وظيفة المرشد الطلابي

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

شرطة مكة تضبط مواطناً قتل شقيقه بـ«سلاح رشاش»

شرطة مكة تضبط مواطناً قتل شقيقه بـ«سلاح رشاش»
0

تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشْخَاص بِتُهْمَة إطلاق النار على شقيقه من سلاح رشاش؛ مِمَّا تَسَبَّبَ في وفاته بمحافظة الخرمة.

وأعلن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة محافظة الخرمة تَمَكَّنَت بعد ملاحقة استمرت عِدَّة أَيَّام من القبض على مواطن بأحد المواقع الصحراوية لتورطه بإطلاق النار على شقيقه من سلاح رشاش أدى إلى وفاته؛ ومِنْ ثَمَّ الهرب إلى خارج المحافظة، وجرى إحالته للنيابة العامة حَسْبَ الاختصاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شيول البلدية تُدمر العشوائيات..حملة لإزالة المباني المخالفة بمكة (صور)

شيول البلدية تُدمر العشوائيات..حملة لإزالة المباني المخالفة بمكة (صور)

تزامناً مع معرض الكتاب بجدة.. مركز إسعاد يُطلق برنامج «أديبة المستقبل»

تزامناً مع معرض الكتاب بجدة.. مركز إسعاد يُطلق برنامج «أديبة المستقبل»

«تعليم مكة» تكشف حقيقة اختفاء 676 ألف ريال بمشروع مضخات المدارس

«تعليم مكة» تكشف حقيقة اختفاء 676 ألف ريال بمشروع مضخات المدارس

شرطي أمريكي يقتل رجلاً أعزل بدم بارد.. والقضاء يبرئه (فيديو)

شرطي أمريكي يقتل رجلاً أعزل بدم بارد.. والقضاء يبرئه (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد
كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>