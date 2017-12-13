شرطة مكة تضبط مواطناً قتل شقيقه بـ«سلاح رشاش»

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تَمَكَّنَت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشْخَاص بِتُهْمَة إطلاق النار على شقيقه من سلاح رشاش؛ مِمَّا تَسَبَّبَ في وفاته بمحافظة الخرمة.

وأعلن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة محافظة الخرمة تَمَكَّنَت بعد ملاحقة استمرت عِدَّة أَيَّام من القبض على مواطن بأحد المواقع الصحراوية لتورطه بإطلاق النار على شقيقه من سلاح رشاش أدى إلى وفاته؛ ومِنْ ثَمَّ الهرب إلى خارج المحافظة، وجرى إحالته للنيابة العامة حَسْبَ الاختصاص.