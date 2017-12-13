الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي يلتقيان رئيس حزب التجمع اليمني

تواصل – وكالات:

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإِمَارَات، في الرياض، اليوم، مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح العقيد محمد اليدومي، وأمين عام الحزب عبدالوهاب الآنسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة اليمنية والجهود المبذولة بِشَأْنِها وَفْقَ ثوابت تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

فيما حَضَرَ من الجانب الإِمَارَاتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإِمَارَات لدى المملكة.