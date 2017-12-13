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«حساب المواطن» يحدد تعريف «الفرد المستقل» المستحق للدعم

«حساب المواطن» يحدد تعريف «الفرد المستقل» المستحق للدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب المواطن مُجَدّدَاً أَنَّ الفئات المستفيدة من الحساب هي: رب الأسرة “ذكر، أو أُنْثَى”، وَهُوَ المستفيد الرَئِيسِيّ سواء كان رجلاً متزوجاً، أو أكبر الإخوة، أو أماً مستقلة، أو أباً مستقلاً، أو زوجة غير المؤهل، أو الفرد المستقل، مُوَضِّحَاً أَنَّ الفئة الأُخْرَى المستفيدة تتمثل في التابعين وهم: الزوجات، والأولاد، والمعالون قانونياً.

وأَوْضَحَ البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، أَنَّ الفرد المستقل هو الذكر أو الأنثى (عمر 24 عَامَاً فما فوق)، وغير المتزوج: (أعزب، أرمل أو أرملة، مطلق أو مطلقة) أو من ليس لديه تابعون أو معالون، وفِي حَالِ كان عمر الفرد من 18 إلى أقل من 24 سنة سيطلب منه إثبات استقلالية السكن.

وبين حساب المواطن أَنَّ الفرق بين الأهلية والاستحقاق، يتمثل في أن الأولى هي المعايير والشروط الواجب توافرها للمتقدم ليصبح مؤهلاً للاستفادة من البرنامج، وهي أن يكون سعوديّاً، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل: (زوج المواطنة، وأبناء وزوجة المواطن) وأن يكون مقيماً في المملكة، إِضَافَةً إلى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، أما الاستحقاق فهو مقدار الدعم الذي سيتم صرفه للمتقدم وأسرته بِنَاءً عَلَى حالته.

وأَضَافَ أن العوامل التي تؤثر في حساب قيمة الاستحقاق هي: إِجْمَالي دخل الأسرة، وعدد أَفْرَاد الأسرة، وأعمار التابعين لرب الأسرة.

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