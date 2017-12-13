جازان.. ضبط ربع طن دجاج فاسد في سكن عمالة بـ«أبو عريش» (صور)

تواصل – جازان:

ضبطت فرق الرقابة الصحية في بَلَدِيَّة محافظة أبوعريش، أمس الثلاثاء، ربع طن من الدجاج الفاسد، في سكنين منفصلين لعَمَالَة آسْيَوِيّة، بعد مُتَابَعَة من فرق الرقابة لمعرفة مصادر تزويد بعض المطاعم بلحوم دجاج مجهولة المصدر.

وأَوْضَحَ رئيس البَلَدِيَّة محمد بن مسفر القحطاني أن فرق الرقابة الصحية في البَلَدِيَّة، وبإشراف رئيس قسم الرقابة الصحية بالبَلَدِيَّة أحمد الزيلعي، رصدوا عَدَدَاً من العَمَالَة من جنسيات آسيوية يوزعون دجاجاً مجهولَ المصدر على بعض المطاعم.

وأَضَافَ: بعد متَابَعَتهم تَمَّ رَصْدُهم وهم يستخدمون غرفاً في مسكنين منفصلين للعَمَالَة تم تحويلهما كمستودعين يحويان عَدَدَاً كبيراً من الثلاجات لتخزين لحوم الدجاج الفاسد ومنتهي الصلاحية ومِنْ ثَمَّ توزيعها، كما أن اللحوم محفوظة بصورة غير صحية ومخالفة لاشتراطات التخزين وتظهر عليها علامات التلف والفساد ومجهولة المصدر.

وأَضَافَ القحطاني أنه تم مداهمة الموقعين وضبط بداخلهما ربع طن دجاج فاسد، وَتَمَّ إتلافها وتطبيق الجزاءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، وَفْقَاً للأنظمة والتعليمات الصحية الصادرة بهذا الشأن.