في فرضية أمنية.. السيطرة على «مختل» يطلق النار عشوائياً بـ«جازان» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نفذت دوريات الأمن في منطقة جازان بنجاح، اليوم الأربعاء، فرضية أمنية للتعامل مع مختل يقوم بإطلاق النار عشوائياً في مكان عام، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحُكُومِيّة بالمنطقة.

وتضمنت الفرضية الأمنية ورود بلاغ إلى غرفة العمليات من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود شخص يحمل سلاحاً نارياً ويقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي في متنزه.

وعَلَى الْفَوْرِ قامت دوريات الأمن بمحاصرة الْجَانِي؛ ومِنْ ثَمَّ محاولة التفاوض معه لمعرفة حالته العقلية والقبض عليه، ليتم التحفظ عليه واستكمال كافة الإِجْرَاءَات الخَاصَّة بالحادثة وتسليمه لجهة الاختصاص، فيما تم استدعاء الهلال الأحمر لإِسْعَاف المصابين.

بِدَوْرِهِ أشاد مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بالخطة من حيث الاحترافية والجاهزية التامة، مُعْرِبَاً عن شكره لجميع الجهات المشاركة التي أَسْهمت في نجاح الفرضية.