«سوني» تطلق هاتفاً مميزاً بسعر مناسب.. تعرَّف على مميزاته

تواصل – وكالات:

قررت شركة “سوني” طرح نسخة مصغرة من أجهزة “Xperia XZ1” وبسعر منافس، بعد النجاحات التي حَقَّقَتها في الأسْوَاق.

وأهم مَا يميز هواتف “Xperia XZ1 Compact” التي طرحتها سوني مُؤخَّرَاً، وَفْقَاً للخبراء، هو الأداء الممتاز، وسرعة المعالج، وذاكرة الوصول العشوائي التي تضمن سرعة عالية في التعامل مع البيانات ومواقع وصفحات الإنترنت.

ويَتَمَيَّز الهاتف أَيْضَاً عن الحجم المناسب الذي يجعل الهاتف مريحاً للاستخدام، والكاميرا التي تُعْتَبَر واحدة من أفضل كاميرات الهواتف المطروحة حَالِيَّاً.

ومن أبرز المواصفات الفنية للهاتف:

1 – نظام التشغيل: (Android 8.0 Oreo) مع واجهات Xperia.

2 – المعالج: Qualcomm Snapdragon 835 ثماني النوى، من أفضل معالجات الهواتف الموجودة في الأسْوَاق.

3 – معالج الرسوميات: Adreno 540 بتردد 710 ميجاهيرتز.

4 – ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت.

5 – الذاكرة الدَّاخِلِيَّة: 32 جيجابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع “microSD/HC/XC”.

6 – الشاشة: IPS Triluminos بدقة عرض “1280х720” محمية بطبقة من الزجاج المقاوم للخدش “Corning Gorilla Glass 5”.

7 – الكاميرا الخلفية: 19 “ميجابيكسل”، بقدرة تقريب للصورة “x8″، قادرة على التقاط الصور والفيديوهات بدقة 4k.

8 – الكاميرا الأمامية: 8 “ميجابيكسل” مزودة بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

9 – البطارية: بسعة 2700 ميلِّي أَمْبِير/ ساعة، مزودة بخاصية الشحن السريع “Quick Charge 3.0”.

10 – الأبعاد: 129х65х9.3 ملم.

11 – الوزن: 143 جراماً.

12 – الألوان المتوفرة: الأسود، الزهري، الأزرق السماوي، الأبيض، والفضي.