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«الحصيني» يتوقع: إجازة نهاية الأسبوع «باردة ممطرة» على تلك المناطق

«الحصيني» يتوقع: إجازة نهاية الأسبوع «باردة ممطرة» على تلك المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

قال عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس وعضو تسمية الحالات المناخية، إن طقس إجازة نهاية الأسبوع الجاري من الخميس 1439/3/26هـ إلى السبت 1439/3/28هـ، من المتوقع أن يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة لا سيما ليلاً، وتكون البداية من المنطقة الشمالية ثم الوسطى، فالشرقية، والمدينة المنورة، ثم المناطق الجنوبية.

وطالب الحصيني مرتادي البر والاستراحات بأن يأخذوا احتياطاتهم، وأن يرتدوا ملابس شتوية ثقيلة، لا سيما في الأماكن المفتوحة بالمنطقة الوسطى والشمالية.

وأضاف أنه خلال تلك الفترة تكون الرياح خفيفة إلى متوسطة على شمال المنطقة الشرقية والشمالية، قد تثير بعض الأتربة الخفيفة في المناطق المفتوحة إلى أن يصرفها الله، ومتوقع أيضاً سقوط أمطار متفاوتة من مكان الى آخر على أجزاء من شرق المملكة.

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