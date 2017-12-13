احترس.. الإفراط في تناول «الشاي والقهوة» يقود لـ«الإدمان»

تواصل – فريق التحرير:

يتناول البعض القهوة والشاي بكثرة طوال اليوم، سواء بأوقات العمل أو مع الأصدقاء، حتى أن بعضهم يشرب 6 أكواب؛ الأَمْر الذي يسبب أضراراً صحية للإِنْسَان.

وفي هذا الصدد، حَذَّرَ الدكتور سامح أحمد صابر، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، في منشورٍ عبر حسابه على “فيسبوك”، من الإفراط في تناول الشاي والقهوة وغيرها من المشروبات التي تَحْتَوِي على مادة الكافيين.

وأَوْضَحَ “صابر” أن الإفراط في تناول الشاي والقهوة تجعل الجسم يمتنع عن إفراز هذه المادة، ويعتمد على مصدرها من الخارج، مُشِيرَاً إلى أن الإِنْسَان يتحول بَعْدَ ذَلِكَ لمدمن لهذه المشروبات.

وأَضَافَ الاسْتشَاري: فِي حَالِ الامتناع عن هذه المواد يصبح الجسم غير قادر على إفراز مادة الكافيين مرة أُخْرَى وتظهر بعض الأعراض مثل:

1 – التوتر.

2 – الإجهاد.

3 – الأرق.

4 – تقلب مزاج.

وختم “صابر” بقوله: رغم هذا فإن مشروبات القهوة والشاي تُعْتَبَر من المشروبات المفيدة للمخ، ولكن عند تناولها بالمعدل الطبيعي مثل التناول مرتين في اليوم.